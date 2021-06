Usa: Powell (Fed), pronti ad agire se inflazione resta alta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l’inflazione negli Stati Uniti dovesse restare a livelli alti, la Federal Reserve (Fed) non esiterà ad utilizzare gli strumenti a sua disposizione per risolvere il problema. Lo ha affermato il presidente della Fed, Jerome Powell, nella conferenza stampa al termine della Fomc statunitense, la Federal Open Market Committee. "Se l'inflazione si rivelasse persistentemente alta non esiteremmo ad utilizzare i nostri strumenti per assicurare la stabilità dei prezzi", ha detto il presidente dell’istituzione bancaria.(Nys)