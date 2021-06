Usa: Kerry in Emirati, Arabia Saudita ed Egitto per colloqui su clima (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Arabia Saudita, l'inviato presidenziale ha incontrato il principe ereditario Mohammed bin Salman, il ministro dell'energia Abdulaziz bin Salman Al Saud, il ministro di Stato per gli Affari esteri Adel al Jubeir, il ministro degli investimenti Khalid Al-Falih, il ministro dell'ambiente , acqua e agricoltura Abdulrahman al-Fadhli e il ministro delle comunicazioni e della tecnologia dell'informazione Abdullah al Swaha. Le discussioni hanno riguardato la necessità di affrontare la crescente sfida climatica con serietà e urgenza; percorsi e iniziative in corso e futuri da parte dei sauditi per ridimensionare le tecnologie energetiche pulite per ridurre le emissioni; collaborazione su ricerca e investimenti per la mitigazione e l'adattamento al clima; e azioni costruttive per promuovere un G20 e una Cop26 di successo. In un seminario esteso, il ministero dell'Energia ha presentato piani concreti per raggiungere l'obiettivo annunciato dell'Arabia Saudita di raggiungere il 50 per cento di generazione di elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030 e di aumentare le tecnologie relative all'idrogeno e al carbonio. I due paesi hanno concluso una dichiarazione congiunta affermando la loro intenzione di intensificare la collaborazione sulla strada per Glasgow e oltre, riconoscendo l'importanza di ridurre le emissioni di gas serra e intraprendere azioni di adattamento per evitare le peggiori conseguenze del cambiamento climatico. (segue) (Nys)