Usa: dipartimento di Giustizia elimina regole asilo dell'era Trump

- Il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, ha abolito un paio di disposizioni sulle richieste di asilo, messe a punto durante l'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump, che limitavano il modo in cui persone in fuga dalla violenza potevano chiedere asilo negli Stati Uniti. Lo riferisce la stampa Usa. I giudici, secondo la nuova direttiva di Garland, dovrebbero cessare di seguire le regole dell'era Trump che hanno ristretto la possibilità per immigrati che hanno affrontato violenza domestica o di gruppo di ottenere asilo.(Nys)