Usa-Russia: Biden, nessun problema a fare affari con Mosca purché nel rispetto delle norme internazionali

- Gli Stati Uniti non hanno problemi a fare affari con la Russia purché questo avvenga in base alle regole internazionali. Lo ha dichiarato il presidente Usa, Joe Biden, nella conferenza stampa tenuta al termine del suo incontro bilaterale con l'omologo russo Vladimir Putin, a Ginevra. "A proposito, abbiamo parlato di commercio. Non ho alcun problema a fare affari con la Russia fintanto che questo avvenga in base alle norme internazionali. È nel nostro interesse vedere il popolo russo fare bene economicamente, non ho problemi a riguardo", ha aggiunto. (Res)