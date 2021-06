Nato: Romania invita Estonia a partecipare al Centro euro-atlantico per la resilienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iohannis ha affermato che i colloqui si sono concentrati sulle possibilità di rafforzare la cooperazione rumeno-estone nel campo del digitale, della sicurezza informatica e dell'intelligenza artificiale, vista l'esperienza in questo campo di Estonia e Romania, che ospita il nuovo centro informatico dell'Unione europea. Il capo dello Stato ha affermato che oggi si è parlato anche dei risultati del recente vertice Nato del 14 giugno. "Ho accolto con favore la decisione di sviluppare un nuovo concetto strategico alleato, nonché le decisioni prese al vertice sul rafforzamento della posizione politica e militare della Nato, anche sul fianco orientale. In questo contesto, abbiamo anche riaffermato il forte sostegno dei nostri Paesi per il consolidamento delle relazioni transatlantiche", ha aggiunto Iohannis. (Rob)