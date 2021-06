Usa-Russia: Biden, guerra fredda è ultima cosa che Mosca vuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultima cosa che la Russia vuole è la guerra fredda. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando in conferenza stampa dopo il suo incontro con l’omologo russo Vladimir Putin oggi a Ginevra. “Ho sottolineato che abbiamo una capacità informatica significativa e lui lo sa. Se ci saranno violazioni risponderemo e credo che l’ultima cosa che voglia sia la guerra fredda”, ha detto Biden. “Se la Cina si stesse muovendo per diventare l’economia più ricca del mondo e voi ci trovate in una situazione in cui la vostra economia è in difficoltà, non credo che la soluzione sia creare una guerra fredda”, ha aggiunto. (Res)