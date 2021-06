Recovery: Dadone, aziende dovranno assumere donne e giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel decreto Semplificazioni è stata inserita la clausola per la quale il 30 per cento delle aziende che lavoreranno sul Pnrr dovranno assumere donne e giovani. Ai giovani competenti e con professionalità voglio dire che anche la Pubblica amministrazione, che sta vivendo un processo di trasformazione, può essere attrattiva". Lo ha affermato Fabiana Dadone, ministro per le Politiche giovanili all'evento di lancio di "CEOforLIFE - Pnrr task force kick-off meeting", oggi a Roma. (Com)