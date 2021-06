Francia-Italia: sottosegretario Della Vedova incontra studenti e ricercatori italiani a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri, Benedetto Della Vedova, ha incontrato oggi gli studenti e i ricercatori italiani alla Maison d'Italie, nel campus universitario di Parigi, durante la sua visita nella capitale francese. "Non condivido la retorica sulla 'fuga dei cervelli' ", ha scritto su Twitter Della Vedova, sottolineando che il governo deve impegnarsi nel rendere l'Italia "attraente" usando il piano di ripresa Next Generation Eu "per far ripartire la ricerca". (Frp)