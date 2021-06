Usa: Kerry in Emirati, Arabia Saudita ed Egitto per colloqui su clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale della Casa Bianca per il clima, John Kerry, si è recato in Medio Oriente per un tour diplomatico dal 13 al 17 giugno, durante il quale ha avuto colloqui con le autorità per discutere della collaborazione sulla lotta ai cambiamenti climatici e sull'aumento delle ambizioni climatiche in vista della 26esima Conferenza delle parti (Cop26). Lo rende noto il dipartimento di Stato. Tutti i paesi visitati, si legge nella relativa nota ufficiale, si sono impegnati con entusiasmo in discussioni sulla necessità di una maggiore decisione per affrontare il cambiamento climatico, l'importanza di una Cop26 di successo e le prospettive di una maggiore cooperazione climatica con gli Stati Uniti. (segue) (Nys)