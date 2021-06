Usa: Kerry in Emirati, Arabia Saudita ed Egitto per colloqui su clima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli Emirati Arabi Uniti, Kerry ha incontrato il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, nonché alti funzionari tra cui il ministro degli Esteri Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, il consigliere per la sicurezza nazionale Tahnoun bin Zayed Al Nahyan e l'inviato speciale per i cambiamenti climaticiSultan Al Jaber. Le parti hanno riaffermato per conto degli Stati Uniti e degli Emirati l’impegno per la Missione per l'innovazione dell'agricoltura per il clima (Aim for Climate), che i due paesi hanno annunciato congiuntamente al vertice dei leader sul clima del presidente statunitense Joe Biden e che lanceranno formalmente alla Cop26 di Glasgow. Le parti hanno anche discusso sulla necessità di identificare opportunità di investimento strategico nella transizione verso l'energia pulita dell'India e di mobilitare investimenti nell'energia pulita in tutto il mondo. I partecipanti ai colloqui hanno concordato sull’impellenza di collaborare su clima e sicurezza, sviluppando e aumentando tecnologie energetiche pulite (segue) (Nys)