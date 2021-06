Covid: Piemonte, somministrate altre 40.346 dosi di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 40.346 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid nelle ultime 24 ore in Piemonte. Questo il dato comunicato oggi all’Unità di Crisi della Regione (aggiornato alle ore 18.30). A 16.377 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 6.101 i trentenni, 7.335 i quarantenni, 3.983 i cinquantenni, 6.796 i sessantenni,5.221 i settantenni, 1.742 gli estremamente vulnerabili e 563 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.122.409 dosi (di cui 968.729 come seconde), corrispondenti al 94,6% di 3.302.340 finora disponibili per il Piemonte.(Rpi)