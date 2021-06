Usa-Russia: Biden, diritti umani da sempre al centro della nostra agenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione dei diritti umani è sempre stata sul tavolo per gli Stati Uniti, e questo vale per la Russia così come per tutti gli altri Paese. Lo ha dichiarato il presidente Usa, Joe Biden, nella conferenza stampa al termine del suo incontro con l'omologo russo Vladimir Putin, a Ginevra. "Ho detto a Putin che la mia agenda non è contro la Russia o altri Paesi, ma per americani. Nessun presidente può mantenere la propria fede negli Stati Uniti se non difende i valori democratici e non lotta per i valori fondamentali delle persone. Questo continuerò a dirlo ed è uno dei motivi per cui continueremo a sollevare casi come quello (dell'attivista russo Aleksej) Navalnyj", ha detto Biden, sottolineando che nel corso dei colloqui ha reso chiaro a Putin "che non tollereremo violazioni delle libertà democratiche, che noi risponderemo". "Dobbiamo avere delle regole base da seguire, è nell'interesse reciproco che noi cooperiamo per il beneficio e la sicurezza di tutti", ha aggiunto. (Res)