© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEPresentazione del progetto "Palla al centro", con il lancio della prima squadra di calcio interculturale femminile della città. Intervengono la delegata del sindaco alle Pari opportunità di genere Daria Colombo e l'assessore alla Partecipazione e alla cittadinanza attiva Lorenzo Lipparini. Partecipano tar gli altri Claudio Ceriani, Presidente di YouSport; Caterina Antola, Presidente di Municipio 3, Maher Kabakebbj, Presidente della Moschea Mariam e della associazione Islamica di Milano Municipio 3.Campo sportivo Scarioni in via Tucidide 10 (ore 17)L'assessore alla Partecipazione, Cittadinanza Attiva e Open Data, Lorenzo Lipparini, partecipa al "Dibattito Pubblico su opere urbane ambiente e servizi". Con Andrea Pillon, Gabriele Pasqui, Giovanni Allegretti, Ilaria Casillo, Chiara PignarisEvento online (ore 18)REGIONEIncontro istituzionale "Nuove tendenze di sviluppo in Lombardia: il ruolo dell’Ente nazionale per il Microcredito". Sono previsti i saluti istituzionali del consigliere segretario dell’ufficio di presidenza Giovanni Malanchini, del presidente della IV Commissione Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione Gianmarco Senna, dell’assessore all’Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi. Partecipano, tra gli altri, Mario Baccini, presidente Ente Nazionale per il Microcredito e Mauro Guerra, presidente Anci LombardiaDiretta streaming (dalle ore 10.30 alle ore 13.30)L'assessore allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione della Regione Lombardia, Stefano Bolognini, partecipea alla premiazione dei vincitori della prima edizione del concorso 'Lombardia 2030. Il futuro ha la tua voce'.Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, Auditorium Testori (ore 12)L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi, partecipa alla conferenza stampa per il primo carico di biometano liquefatto (bio-LNG) frutto dell'innovativo impianto di Bio Industria di Verolanuova (Brescia). Sono presenti, tra gli altri, Guido Galperti (vicepresidente Provincia); Stefano Dotti (sindaco Verolanuova); Anna Lazzari (presidente Lazzari&Lucchini); Daniele Camponeschi Founder & Chief investment Officer Green Arrow Capital); Piero Gattoni (presidente Consorzio italiano biogas); Filippo Redaelli (ad TotalEnergies Italia) e Paolo Scolari (responsabile Trasporti Carrefour Italia).Parco Nocivelli, via San Rocco 2 - Verolanuova Brescia (ore 14.30)VARIEPresentazione delllo Stada Health Report 2021. "Come la pandemia ha cambiato il rapporto con la salute in Europa".Conferenza stampa online in lingua inglese (ore 9.30)La Sede di Milano della Banca d’Italia presenta il rapporto L’economia della Lombardiadiretta streaming dal canale Youtube della Banca d’Italia (ore 15.30 - punto stampa online con i giornalisti alle ore 11.30)All'Università IULM s'inaugura un nuovo punto vendita delle librerie Libraccio aperto agli studenti e ai cittadini. Alle 12.00 si svolge la cerimonia di intitolazione del Giardino a Silvio Federico Baridon (ex Parco Russoli Franco da Liscate) alla presenza dell'assessore all'Educazione e all'Istruzione del Comune di Milano Laura Galimberti.Università Iulm (ore 11.30) e spazio verde via Russoli (ore 12)Evento “Il ruolo della medicina interculturale nella prevenzione oncologica. I dati di Salute Senza Frontiere II”. Partecipano, tra gli altri, Elena Ilaria Malvezzi, Direttore Generale LILT Milano Monza Brianza; Nicola Pasini, Responsabile settore salute e welfare Fondazione ISMU;Evento online sui canali Facebook, LinkedIn e YouTube di LILT (ore 12)L'Università di Milano-Bicocca ospita Paola Deffendi e Claudio Regeni, i genitori del ricercatore Giulio Regeni, sequestrato e ucciso in Egitto nel 2016. Interviene anche Alessandra Ballerini, avvocato della famiglia Regeni.Diretta streaming dall'aula magna (ore 15)Evento finale di premiazione "Il Premio letterario Edoardo Kihlgren Opera Prima – Città di Milano"Teatro Franco Parenti (ore 16)Evento "Transizione energetica, un'opportunità per generare valore condiviso". Presenti, tra gli altri, Francesco Vetrò, presidente Gse, Roberto Cingolani, ministro della Transizione Ecologica, Aurelio Regina, delegato per la transizione energetica, Luca Dal Fabbro, Presidente Istituto Europeo Esg, Renato Mazzoncini, amministratore delegato A2A, Francesco Profumo, presidente Fondazione Compagnia di San PaoloEvento online (dalle ore 16 alle ore 18.30) (Rem)