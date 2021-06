Università: Sapienza, dottorato honoris causa in diritto romano a presidente Tunisia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rettrice Antonella Polimeni ha voluto sottolineare come "il presidente Saïed, per la sua competenza di costituzionalista, abbia contributo alla definizione della Costituzione tunisina del 2014, Carta che ha riconosciuto una pluralità di diritti a tutela della dignità della persona". "Oggi, conferendo al presidente Saïed il dottorato honoris causa in diritto romano - ha dichiarato il preside della facoltà di Giurisprudenza Oliviero Diliberto - in qualche modo ricolleghiamo l'amicizia tra i nostri due Paesi proprio all'antichità classica: e io, da preside della facoltà e da docente di diritto romano, ne sono particolarmente onorato. Un simbolo dunque, questa cerimonia odierna, di fratellanza tra due civiltà illustri, antichissime, che prosegue e si rinnova nel tempo, sino ai giorni nostri". (Com)