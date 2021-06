Difesa: Rizzo (M5s), settore sia traino della nuova Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo vivendo momenti di grandi cambiamenti geopolitici che investono profondamente il settore della difesa a livello internazionale, novità che ci impongono di adeguare il nostro modo di pensare. Un contributo prezioso in questa ottica è venuto dall'audizione in Commissione Difesa alla Camera dal presidente del Comitato militare della Ue generale Claudio Graziano." Lo afferma, in una dichiarazione, Gianluca Rizzo, presidente della commissione difesa della Camera dei Deputati ed esponente del Movimento 5 stelle. "Il recente vertice del G7 e il successivo della Nato rappresentano probabilmente un momento di svolta – prosegue Rizzo – e la relazione del Generale Graziano ha insistito molto sulla necessità di non perdere posizioni nella competizione tecnologica globale. Da qui l'estremo valore del Fondo Europeo della Difesa e la necessità che la Ue sia protagonista in questo settore". "Il sistema industriale della Difesa e il mondo militare nel suo complesso – conclude Rizzo - devono essere parte trainante della nuova Europa che sta uscendo dalla pandemia. Questo non solo per dare risposte adeguate alle nuove minacce alla pace e alla sicurezza ma anche per sviluppare e rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri attraverso la condivisione di progetti innovativi. La Difesa con i suoi 900mila addetti a livello di Ue, rappresenta un patrimonio industriale e di conoscenze fondamentali per il nostro futuro".(Com)