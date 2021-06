Usa-Russia: Biden, importante incontrare di persona Putin per evitare errori o false dichiarazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il presidente russo Vladimir Putin è stato importante incontrarsi di persona in modo che non ci potessero essere errori o false dichiarazioni su ciò che volevo comunicare. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel corso della conferenza stampa al termine del loro incontro di Ginevra. "Era importante incontrarsi di persona in modo che non ci potessero essere errori o false dichiarazioni su ciò che volevo comunicare. Ho fatto quello che sono venuto a fare, vale a dire identificare le aree di lavoro pratico che i nostri due Paesi potrebbero fare per promuovere il nostro reciproco interesse e anche a beneficio del mondo, comunicare direttamente che gli Stati Uniti risponderanno ad azioni che danneggino i nostri interessi vitali o quelli dei nostri alleati ed esporre chiaramente le priorità del nostro Paese e i nostri valori in modo che lo sentisse direttamente da me", ha detto Biden, aggiungendo che nel corso dei colloqui si è discusso di Siria, Iran, Artico, Afghanistan, Ucraina e Bielorussia. (Res)