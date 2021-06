Usa-Russia: Biden, conseguenze della morte di Navalnyj sarebbero "devastanti" per Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conseguenze dell'eventuale morte dell'attivista dell'opposizione russa Aleksej Navalnyj sarebbero "devastanti" per la Russia. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante la conferenza stampa al termine dell'incontro con l'omologo russo Vladimir Putin a Ginevra. "Gli ho ribadito che credo che le conseguenze (della morte di Navalnyj) sarebbero state devastanti per la Russia", ha detto Biden, aggiungendo che nel corso del colloquio ha sollevato anche la questione dei cittadini statunitensi detenuti in Russia. "Non ho intenzione di cedere su questo", ha detto. (Res)