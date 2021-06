Mobilità: De Priamo-Berruti (Fd'I), su adeguamento tariffe taxi giunta Raggi in confusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In merito all'adeguamento delle tariffe taxi, chiediamo all'assessore grillino Calabrese il significato di 'aggiornamento' visto che, come dice anche il nuovo regolamento, per il prezzo amministrato occorre determinare una analisi dei costi completa". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e Maurizio Berruti rappresentante di categoria. "Quindi la spiegazione di un adeguamento/mancia, risiede forse nella necessità di attuare interventi propedeutici alle prossime elezioni comunali. Probabilmente qualcuno dei suoi collaboratori 5 Stelle ha 'leggiucchiato' qualche libro di storia dove alle elezioni amministrative napoletane di molti anni fa, ci si ingraziava il voto regalando le scarpe tutte destre promettendo di donare anche le sinistre se fosse stato eletto. Che dire, la Giunta pentastellata è in confusione. Evviva il 'nuovo' che avanza, per dirla alla Raggi... il vento che sta cambiando".(Com)