Recovery: Sardegna inserisce nel piano la realizzazione di Einstein telescope (2)

- "Siamo in una fase cruciale – spiega il presidente Solinas - in Europa si sta, infatti, per decidere sull'ingresso di Et tra le grandi infrastrutture di ricerca su cui puntare nel prossimo futuro, e si sta lavorando alla valutazione dei siti candidati a ospitarlo per decidere dove sarà realizzato. La credibilità della candidatura della Sardegna, che inizialmente sarebbe potuta sembrare debole, sta crescendo sempre più grazie alla grande collaborazione fra tutti gli enti coinvolti, fra cui la Regione, che è sempre stata in prima linea". "Oggi - prosegue - aggiungiamo ulteriore forza a questa candidatura inserendola nel piano di investimenti del Recovery Fund. L'accesso ai fondi e la rapidità di spesa insita nel Recovery ci permettono di consolidare l'impegno della Regione Sardegna, che ha già finanziato la costruzione del laboratorio Sargrav - di fatto il punto zero, il primo seme di Einstein telescope (Et)" conclude il presidente della Regione. Sono tre le carte vincenti della Sardegna in questa competizione: le caratteristiche ambientali uniche, la reputazione già consolidata come luogo di ricerca all'avanguardia, la volontà politica di investire fondi importanti. (segue) (Com)