Recovery: Sardegna inserisce nel piano la realizzazione di Einstein telescope (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impatto economico sul territorio - fa sapere la Regione - sarà molto importante: il valore totale dei flussi annui di transazioni associate, equivalente al totale del volume d'affari, dato dalla somma di domanda diretta e indotta nei 9 anni di costruzione, è stimato in oltre 6 miliardi di euro. In termini di occupazione, l'effetto totale nei 9 anni di costruzione è stimato in 36.085 unità di forza lavoro sul sito sardo. A regime, la struttura occuperà 160 unità permanenti, alimenterà un cospicuo mercato locale e nazionale di beni e servizi di alto contenuto tecnologico e promuoverà la nascita di spin-off. Il funzionamento di Et genererà un valore annuo di circa 127 milioni di euro e avrà un impatto sull'occupazione, tra effetti diretti e indotti, stimato in oltre 700 unità annue, escludendo i dipendenti. L'impatto economico di Et coinvolgerà le aziende sarde dei servizi di accoglienza, ristorazione e catering, servizi di pulizia, rivendita al dettaglio e ingrosso, servizi di sicurezza, servizi di manutenzione dell'infrastruttura, degli impianti tecnologici e dei software, combustibili per il riscaldamento, energia elettrica. All'impatto socio-economico appena descritto si aggiunge un ulteriore impatto sulla società legato alla produzione scientifica, all'innovazione e al trasferimento tecnologico, alla crescita del capitale umano, alla attrattività scientifica del sito. La fase preliminare di realizzazione di Et è di fatto iniziata, in particolare con la costruzione del laboratorio Sargrav a Sos Enattos, che in questo momento sta svolgendo studi preliminari funzionali alla certificazione del sito, con il supporto della Regione e il coinvolgimento delle Università di Sassari e Cagliari, Infn, Ingv: è, in pratica, il livello "zero" di Et, il seme iniziale di Einstein Telescope. Le future principali tappe del progetto sono le seguenti: progettazione (2022-2024); scavi e infrastrutture (2025- 2028); costruzione e messa in funzione (2029-2031). (Com)