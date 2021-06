© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Protesta di Tobia Zevi, candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma, davanti al casello dell'autostrada di Lunghezza dell'A24, insieme al candidato alle primarie come presidente del Municipio VI Fabrizio Compagnone, per protestare contro il pedaggio. Roma, Casello A24, Lunghezza (ore 11:30)- Il cinema Avorio proietterà il documentario "Roma golpe capitale" che racconta i ventotto mesi di Ignazio Marino come sindaco di Roma. L'evento è stato organizzato da Pigneto Pop e Waldo Event Network. Parteciperanno il regista Francesco Cordio, l'ex sindaco Ignazio Marino e Giovanni Caudo, candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma. Roma, via Macerata 12 (ore 18:30)