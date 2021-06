Libano: l'Egitto invia un nuovo carico di aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nave dell'esercito egiziano partita da Suez giungerà nel porto di Beirut, in Libano, con un carico di grandi quantità di aiuti umanitari. Lo ha annunciato il portavoce militare egiziano, Gharib Hafez, in un comunicato stampa. L'invio di nuovi aiuti umanitari al Libano è stato stabilito dal presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi. "I funzionari libanesi hanno espresso il loro apprezzamento per i continui sforzi egiziani e il continuo sostegno fornito dall'Egitto alla leadership, all'esercito e al popolo del Libano per aiutarlo a superare gli effetti delle crisi che lo hanno colpito", ha spiegato Hafez. (Cae)