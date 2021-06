Usa-Russia: Di Maio, intesa Airbus-Boeing è un’ottima notizia per le nostre imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’annuncio dell’intesa raggiunta da Unione europea e Stati Uniti sulla controversia Airbus-Boeing è un’ottima notizia per le nostre imprese, specie quelle del comparto agro-alimentare, che non dovranno più sostenere la pressione di oltre 500 milioni di dazi. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, con riferimento alla sospensione per un periodo di cinque anni delle rispettive contromisure tra Ue e Usa sulla questione dei sostegni all’industria degli Aeromobili civili di grandi dimensioni. Si tratta di un segnale tangibile di come l’alleanza tra Europa e Stati Uniti stia vivendo un nuovo fruttuoso capitolo dall’insediamento dell’amministrazione Biden, fatto di cooperazione efficace e comunanza di vedute e valori e che “porterà grande sollievo agli esportatori su entrambe le coste dell’Atlantico”, ha aggiunto Di Maio, secondo quanto riferisce in una nota della Farnesina. Come ricorda il ministro degli Esteri, per l’Italia è un ulteriore passo verso la ripresa dopo un anno particolarmente duro e dopo essere stata coinvolta dalla controversia commerciale pur non essendo parte del consorzio Airbus-Boeing. “Nell’ultimo anno alla Farnesina abbiamo lavorato molto per assicurare un volume di risorse eccezionale per la promozione delle imprese italiane all'estero grazie a strumenti innovativi e integrati come il Patto per l’export. Questa tregua commerciale tra Ue e Stati Uniti, per cui abbiamo sempre lavorato con convinzione, si aggiunge allo straordinario risultato raggiunto dall’export italiano che, nei primi tre mesi del 2021, ha toccato quota 118 miliardi di euro", conclude la dichiarazione. (Com)