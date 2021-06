Sicurezza: Icao chiede informazioni a Paesi coinvolti in incidente volo Ryanair dirottato in Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta alla decisione del Consiglio dell'Icao sull'istituzione di un'indagine conoscitiva sugli eventi relativi al volo Ryanair FR4978 del 23 maggio scorso, dirottato dalle autorità bielorusse a Minsk, sono state emesse richieste ufficiali di informazioni ai Paesi con legami diretti con gli eventi. Bielorussia e Polonia avevano già fornito alcuni dettagli preliminari. Sono state richieste informazioni anche da Grecia, Irlanda, Lituania e Svizzera. Una relazione intermedia sarà presentata al Consiglio dell'Icao entro la fine della sua sessione in corso, il 23 giugno o in prossimità di essa. (Res)