Università: Fantini (Pd), buon lavoro a neo rettore Cassino Marco dell'Isola

- "Congratulazioni e auguri di buon lavoro al nuovo Magnifico rettore Marco Dell'Isola, appena eletto alla guida dell'Università di Cassino. Lo attende un lavoro impegnativo, ma sono sicuro che svolgerà al meglio il suo mandato trovando nella segreteria del Partito democratico provinciale un interlocutore sempre attento alle dinamiche del mondo universitario. A Giovanni Betta, rettore uscente, il mio grazie per quanto fatto in questi anni". Così in una nota il segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone e membro dell'assemblea nazionale del Pd, Luca Fantini.(Com)