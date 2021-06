Imprese: Terna, emesso con successo nuovo green bond per 600 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna ha lanciato oggi con successo un'emissione obbligazionaria "green", destinata a investitori istituzionali, per un ammontare nominale pari a 600 milioni di euro. L'emissione, si legge in un comunicato, ha ottenuto grande favore da parte del mercato con una richiesta massima di 2,2 miliardi di euro, circa quattro volte l'offerta. Caratterizzata da un'elevata qualità e da un'ampia diversificazione geografica degli investitori, l'emissione obbligazionaria green di Terna è stata realizzata nell'ambito del proprio Programma Euro Medium Term Notes (Emtn) da 9 milioni di euro, a cui è stato attribuito un rating BBB+ da Standard and Poor's, (P)Baa2 da Moody's e A- da parte di Scope. Il green bond avrà una durata di otto anni con scadenza il 23 giugno 2029 e un prezzo pari a 99,819 per cento, con uno spread di 45 punti base rispetto al Midswap. È previsto il pagamento di una cedola dello 0,375 per cento. Il tasso effettivo sarà dello 0,398 per cento e sarà inferiore rispetto al costo medio complessivo del debito consolidato di Piano pari all'1,3 per cento. Per il green bond sarà presentata richiesta di ammissione alla quotazione alla Borsa del Lussemburgo. (segue) (Com)