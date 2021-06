Imprese: Terna, emesso con successo nuovo green bond per 600 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I proventi netti dell'emissione saranno utilizzati per finanziare gli eligible green projects della società, individuati o da individuare sulla base del Green Bond Framework di Terna, redatto in conformità ai "Green Bond Principles 2021" pubblicati dall'Icma "International Capital Market Association) e alla Tassonomia dell'Unione Eeuropea, finalizzata a favorire gli investimenti sostenibili. La strategia del gruppo guidato da Stefano Donnarumma si conferma, dunque, orientata a coniugare sostenibilità e crescita, per favorire la transizione energetica in atto e generare sempre maggiori benefici per il Paese e per tutti i suoi stakeholder. Al riguardo, Terna ha predisposto e pubblicato un Green Bond Framework al fine di agevolare la trasparenza e la qualità dei green bond emessi. L'emissione obbligazionaria green di Terna è stata collocata da un sindacato di banche composto da Banca Akros, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Imi-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Natixis, Santander, UniCredit nel ruolo di joint lead managers e di joint bookrunners. (Com)