Università: Sapienza, dottorato honoris causa in diritto romano a presidente Tunisia

- Nell'Aula magna del Rettorato dell'Università degli studi di Roma La Sapienza, il presidente della Repubblica Tunisina, Kaïs Saïed, ha ricevuto il dottorato honoris causa in diritto romano, teoria degli ordinamenti e diritto privato del mercato per "il decisivo contributo, scientifico ed istituzionale, offerto alla causa del dialogo tra ordinamenti giuridici diversi, di cui il Diritto romano è matrice storica essenziale, fondato sul rispetto reciproco e la valorizzazione dei diritti umani". La cerimonia è stata aperta dalla prolusione della rettrice Antonella Polimeni, seguita dall'allocuzione del preside della facoltà di Giurisprudenza Oliviero Diliberto. L'elogio è stato affidato a Luisa Avitabile, direttore del dipartimento di scienze giuridiche. Il presidente della Repubblica Tunisina Kaïs Saïed, che si è dichiarato "molto onorato di essere in questa prestigiosa università e di ricevere un riconoscimento dalla Facoltà di Giurisprudenza", ha tenuto la lecio magistralis dal titolo "Il diritto e l'Islam". (segue) (Com)