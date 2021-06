Usa-Russia: Biden, incontro con Putin è stato "positivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito "positivo" il suo colloquio di oggi con l'omologo russo Vladimir Putin a Ginevra. "Il tono dell'intero incontro, immagino sia stato un totale di quattro ore, è stato buono, positivo", ha detto Biden. "Non c'è stata alcuna divergenza stridente, abbiamo discusso. Laddove lui non era d'accordo, lo ha dichiarato, ma questo non è avvenuto in un'atmosfera tesa", ha aggiunto il capo della Casa Bianca. “Nell'ultima settimana credo e spero che gli Stati Uniti abbiano mostrato di aver preso impegni concertati per affrontare le più grandi sfide che il nostro mondo deve affrontare, e ora abbiamo stabilito una base chiara su come intendiamo trattare con la Russia e le relazioni Usa-Russia", ha concluso Biden. (Res)