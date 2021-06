Sanità: Cgil Roma e Lazio, domani manifestazione davanti a Regione Lazio per Forlanini bene comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani, 17 giugno, dalle ore 11 alle 13, manifesteremo davanti alla sede della Giunta regionale, insieme ad associazioni e realtà territoriali, per chiedere al presidente Zingaretti di mantenere gli impegni presi per la riapertura del complesso del Forlanini". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. "Dopo molti mesi e diversi incontri - continua la nota - il confronto con il sindacato si è infatti arenato. La Regione Lazio, parallelamente alla trattativa aperta, ha avviato, con la Delibera n. 72 del febbraio 2021, un suo piano di fattibilità per il riuso del complesso ospedaliero. Un piano incentrato sulla realizzazione di una sede di rappresentanza per un'agenzia europea di ricerca che vorrebbe le venisse assegnata dall'Unione Europea. A questo scopo la Regione afferma di voler utilizzare la stragrande maggioranza degli immobili storici del complesso del Forlanini, tranne uno, ritenuto inidoneo, collocato in un'area periferica rispetto al corpo centrale del complesso, da destinare invece a una Rsa e a una Casa della Salute". (segue) (Com)