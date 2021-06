Sanità: Cgil Roma e Lazio, domani manifestazione davanti a Regione Lazio per Forlanini bene comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi - precisa la Cgil - abbiamo chiesto che il complesso del Forlanini ospiti: una Casa della salute, una Rsa, un polo didattico per gli operatori della sanità territoriale, poliambulatori, una struttura sanitaria per le persone colpite dal Covid-19 come un centro di riabilitazione pneumologica, servizi sociali e culturali. Abbiamo proposto, insieme alle associazioni e alle realtà territoriali, di riutilizzare l'intero complesso per ridare alla città una grande struttura per la salute pubblica con il duplice obiettivo di rafforzare la sanità pubblica e intraprendere una grande rigenerazione urbana e sociale. I confronti con la Giunta regionale si sono avviati su questa piattaforma rivendicativa, ma essa solo a parole afferma di condividerla. Con le sue decisioni, adottate senza confrontarsi, nel merito e nei tempi, con il sindacato, la Regione si sta assumendo la responsabilità di bloccare un processo di rilancio della sanità pubblica atteso dai cittadini romani. Il 17 giugno saremo in piazza per ottenere risultati e non parole". (Com)