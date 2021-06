© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sinceri auguri a Roberto Occhiuto per la sua candidatura in Calabria ma, per favore, lo dico a tutti i miei colleghi di partito, lasciamo fuori dalla campagna elettorale la memoria di Jole Santelli." Lo dichiara in una nota Elio Vito, vice presidente dei deputati di Forza Italia. (Com)