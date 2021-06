Recovery: Giovannini, per attuarlo serve la collaborazione delle aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il cuore del Pnrr è costituito dalle riforme - porti, ferrovie, logistica - e sulle riforme è necessario sentire la voce dei Ceo: la collaborazione con il settore privato è preziosa, la trasformazione del Paese non può essere affidata solo alle risorse pubbliche". Così Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, intervenuto oggi a Roma all'evento di lancio di "CEOforLIFE - Pnrr task force kick-off Meeting". Dai "CEOforLIFE" il ministro si aspetta "questo tipo di contributo. C'è tanta liquidità in giro per il mondo: l'Europa è il luogo dove investire e, all'interno dell'Europa, l'Italia rappresenta il luogo dove la redditività può essere particolarmente elevata per il capitale umano - di grande qualità - e per la Pubblica amministrazione - che si sta rinnovando. Tutto questo senza le decisioni e il contributo dei privati è difficile da raggiungere", conclude.(Com)