Usa-Cina: Biden, con Pechino dialoghiamo come con un partner commerciale, "non siamo vecchi amici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di non relazionarsi con l'omologo cinese Xi Jinping come con un "vecchio amico", ma piuttosto come un "partner commerciale". È quanto affermato dallo stesso Biden nella conferenza stampa tenuta al termine del suo incontro bilaterale con l'omologo russo Vladimir Putin, a Ginevra. "Ci conosciamo. Non siamo vecchi amici. Sono solo affari puri", ha detto Biden rispondendo a una domanda sulle possibilità che la leadership cinese consenta agli esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) di indagare sulle origini del virus Sars-Cov-2. (Res)