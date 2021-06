Libano: presidente parlamento a capo dello Stato Aoun, “non ha diritto di rifiutare Hariri”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento libanese, Nabih Berri, ha reagito bruscamente alle critiche che Baabda gli ha rivolto per aver "interferito" nel processo di formazione del governo, dichiarando che non era "diritto" del capo dello Stato rifiutare di permettere al primo ministro designato Saad Hariri di guidare il futuro gabinetto. Lo riferisce il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”. In una dichiarazione di oggi Berri ha inoltre affermato che la sua iniziativa di istituire il gabinetto "continua". Nel tentativo di risolvere la crisi di governo, Berri, insieme al leader druso Walid Jumblatt, ha lanciato un'iniziativa che chiede un gabinetto di 24 (otto ministri per ogni grande gruppo politico) senza un terzo di blocco. Tuttavia, questa iniziativa non ha ancora avuto successo e dalla scorsa settimana sono aumentate le notizie di un possibile ritiro di Hariri. È in questo contesto in cui Berri si era chiesto ieri "quale alternativa credibile" a Saad Hariri avessero i detrattori del primo ministro designato, criticando "la leggerezza" con cui la Corrente patriottica libera (Cpl), che rifiuta di impegnare il suo gruppo parlamentare a dare la sua fiducia al futuro gabinetto, tratta il dossier del governo. (segue) (Res)