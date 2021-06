Libano: presidente parlamento a capo dello Stato Aoun, “non ha diritto di rifiutare Hariri” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa posizione aveva irritato la presidenza, che aveva invitato Berry a "basarsi sulla Costituzione" e lo aveva accusato di voler "sancire una nuova prassi". Michel Aoun cercava così di riposizionarsi come un passo necessario per la nascita della squadra di Hariri. La risposta di Berry in un comunicato è stata secca: "La nomina del primo ministro non è la volontà del presidente della Repubblica ma viene dalla decisione dei deputati, quindi dal potere legislativo. E la persona che conduce le consultazioni parlamentari per formare il gabinetto è il primo ministro designato (in base all'articolo 64 della Costituzione). Ho il diritto, quindi, su richiesta del primo ministro designato, di aiutarlo", aggiungendo che è "prerogativa del capo dello Stato firmare il decreto sulla formazione del governo, in accordo con il presidente del Consiglio". Il capo della legislatura ha notato che il capo dello Stato ha mostrato la sua "volontà" di vedere riuscita l'iniziativa presentata da Berry, e ha ricordato che "gli interessati erano soddisfatti" della formula proposta in questa iniziativa "a condizione che il numero dei ministri sia portato a 24". (segue) (Res)