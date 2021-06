Libano: presidente parlamento a capo dello Stato Aoun, “non ha diritto di rifiutare Hariri” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento ha inoltre criticato la richiesta del capo di Stato di nominare due ministri oltre agli otto portafogli concessi al tandem Baabda/Cpl, che gli darebbe il terzo di blocco (8+1), sottolineando che il presidente non ha costituzionalmente il diritto di voto nel Consiglio dei ministri "quindi perché dovrebbe beneficiare di voti indiretti". "Tutto è bloccato, il Paese sta crollando, le istituzioni si stanno sgretolando, il popolo sta lottando e le mura di Costantinopoli si stanno sgretolando con il rifiuto di un'iniziativa accettata tanto dall'Occidente quanto dall'Oriente e da tutti i partiti libanesi, tranne uno", ha sbottato il leader parlamentare, riferendosi agli aounisti. "Nella sua dichiarazione di ieri, lei dice chiaramente che non vuole che Saad Hariri presieda il governo. Ma non avete il diritto di rifiutarlo. La nomina non viene da voi", ha aggiunto, precisando in conclusione che la sua "iniziativa continua". (Res)