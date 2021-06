Ostia: Confcommercio incontra forze ordine per arginare fenomeno "movida" violenta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Ascom Ostia e litorale romano Valeria Strappini ha incontrato il primo dirigente di polizia di Stato Antonino Mendolia affrontando temi che riguardano la sicurezza del territorio. "Ho presentato un esposto - ha spiegato il presidente Strappini - per denunciare gli atti di violenza e le aggressioni nella Piazza di Tor San Michele in pieno centro storico di Ostia. La situazione è ormai diventata insostenibile sia per i commercianti che per i residenti, tutte le sere ci sono casi di risse con lanci di bottiglie e atti di vandalismo a tal punto gravi che i ristoratori aperti fino a tardi si barricano nei propri locali. Purtroppo la maggior parte di questi fatti sono compiuti da minorenni che acquistano nei mini market gli alcolici senza alcun controllo. Si sta sviluppando poi il fenomeno della 'banda dei monopattini' che vede coinvolti centinaia di ragazzi che sfrecciano anche contromano in piena notte senza avere la lucidità del pericolo che possono arrecare per se stessi e gli altri, e chiederemo quindi all’amministrazione di sospendere il noleggio notturno dei monopattini. Il primo dirigente ha preso atto del grave disagio e ha mostrato piena collaborazione per la risoluzione della problematica. Ha inoltre ribadito che presto verranno prese delle misure di controllo più restrittive per far rientrare questo fenomeno che via via si sta sviluppando anche in altre piazze di Ostia Trovo necessario il confronto con le forze dell’ordine e importante ascoltare i disagi ed essere ascoltati è un passo verso la risoluzioni dei problemi che affliggono il nostro territorio". (Com)