Usa-Russia: portavoce Onu, auspichiamo passi avanti da colloqui Biden-Putin

- Le Nazioni Unite non vedono l'ora di saperne di più sui risultati del vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Joe Biden. Lo ha dichiarato ai giornalisti il portavoce delle Nazioni Unite, Farhan Haq. "In questa fase, non vediamo l'ora di saperne di più sui risultati del vertice di oggi, considerando che si è appena concluso", ha detto Haq durante una conferenza stampa. "Abbiamo costantemente sostenuto tutti gli sforzi per dialogare e speriamo che le discussioni di oggi per affrontare le pressanti sfide globali e per raggiungere una maggiore stabilità strategica e sicurezza ci portino avanti", ha aggiunto. (Nys)