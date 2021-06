Russia: Putin, status agente straniero a Fbk non ne impedisce le attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imposizione dello status di agente straniero in Russia non impedisce alle organizzazioni coinvolte di proseguire le attività: il loro lavoro non è vietato. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, al termine del summit con l’omologo statunitense, Joe Biden, a Ginevra. “Ripeto ancora una volta ciò che ho già detto su vari cosiddetti ‘agenti stranieri’ (…): hanno dichiarato la Federazione Russa un nemico, hanno detto pubblicamente che avrebbero ostacolato lo sviluppo della Russia. Di conseguenza noi, proprio come gli statunitensi negli anni Trenta, li abbiamo dichiarati agenti stranieri, ma il loro lavoro non è vietato, possono continuare a operare", ha detto Putin rispondendo a una domanda sulla Fondazione anticorruzione legata al dissidente Aleksej Navalnyj. (Rum)