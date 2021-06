Russia-Usa: Putin, con Biden nessun invito reciproco a recarsi in visita nei due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin non ha invitato l’omologo statunitense Joe Biden a recarsi in visita a Mosca. Lo ha detto lo stesso Putin al termine del summit con l’omologo statunitense a Ginevra. "Il presidente Biden non mi ha invitato a recarmi in visita e non l’ho fatto neanche io. Mi sembra che le condizioni dovrebbero essere mature per questi viaggi, per questo tipo di incontri e per queste visite", ha detto Putin. (Rum)