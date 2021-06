Istat: Laforgia (Leu), 5,6 milioni di italiani in povertà assoluta, catastrofe sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre cinque milioni e mezzo di italiani in povertà assoluta sono lo specchio di una catastrofe sociale che potrebbe persino peggiorare se non si prenderanno contromisure in grado di contrastarla. Usciamo dalla stucchevole narrazione di chi contrappone Reddito di cittadinanza e lavoro, di chi racconta un Paese che non esiste. Proroga del blocco dei licenziamenti, riforma degli ammortizzatori sociali, salario minimo legale, un reddito universale per mettere in sicurezza i più deboli, perché tutti hanno diritto a una vita dignitosa: sono queste le battaglie urgenti di cui ha bisogno il Paese. Non c'è più tempo da perdere".Lo afferma in una nota il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia. (Com)