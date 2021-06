Ue: Consiglio, sì a negoziati su regolamento Agenzia asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ambasciatori presso l'Unione europea hanno esteso oggi il mandato negoziale del Consiglio sul regolamento dell'agenzia di asilo dell'Ue. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue che ha spiegato che il regolamento proposto mira a migliorare l'applicazione della politica di asilo all'interno dell'Ue, trasformando l'attuale Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (Easo) in un'agenzia a tutti gli effetti. Questa agenzia sarà responsabile del miglioramento del funzionamento del sistema europeo comune di asilo, fornendo una maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri e contribuendo a una maggiore convergenza nella valutazione delle domande di protezione internazionale. Il regolamento dell'agenzia per l'asilo dell'Ue rafforza l'attuale mandato dell'Easo e facilita l'invio di esperti negli Stati membri che hanno richiesto supporto operativo. Il nuovo mandato aumenta il sostegno dell'agenzia alla cooperazione tra Stati membri e Paesi terzi, ha spiegato il Consiglio, contribuendo così anche alla dimensione esterna complessiva dell'Ue. Il mandato rivisto tiene conto del fatto che sono in corso discussioni su un nuovo patto per la migrazione e l'asilo e rinvia l'entrata in vigore del meccanismo di monitoraggio a una fase successiva. (Beb)