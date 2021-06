Russia-Usa: Putin, sanzioni non hanno avuto impatto critico su nostra economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni imposte al commercio e alla cooperazione economica con gli Stati Uniti hanno ostacolato lo sviluppo dell'economia russa, ma non in modo critico. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, al termine del summit con l’omologo statunitense, Joe Biden, a Ginevra. "Sì, in qualche modo hanno influenzato il nostro sviluppo e, in questo senso, gli Stati Uniti hanno assolto al loro compito di frenare lo sviluppo della Russia, ma non è avvenuto assolutamente nulla di critico", ha detto Putin. Come ha osservato il capo dello Stato russo, parlando delle prospettive di cooperazione commerciale ed economica con gli Stati Uniti, tutto dipende dalla parte Usa: "Non dipende da noi, dipende dalla parte statunitense, noi non stiamo introducendo alcuna restrizione". (Rum)