Energia: Algeria, terzo Paese africano per capacità installata di rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria occupa il terzo posto a livello africano in termini di capacità di energia rinnovabile installata con 0,5 Gigawatt (Gw) alla fine del 2020, dopo Sudafrica ed Egitto. E' quanto si legge nel rapporto globale sullo stato delle energie rinnovabili dell'iniziativa Ren21. Secondo il quotidiano algerino "Le Soir d'Algerie", alla fine dello scorso anno i principali Paesi africani per capacità erano il Sudafrica con 3,8 Gw, l'Egitto con quasi 2 Gw e l'Algeria con 0,5 Gw, indica il rapporto. Diversi Paesi africani hanno commissionato nuove capacità nel 2020. "La più grande centrale elettrica dell'Africa occidentale (50 Mw) è stata commissionata in Mali, dove l'energia idroelettrica rappresenta circa la metà della capacità installata del Paese, ma fornisce una produzione sempre più variabile a causa dei cambiamenti idrologici", si legge nel documento. Progetti di medie e grandi dimensioni sono stati commissionati o hanno iniziato a essere costruiti in diversi altri Paesi, tra cui Egitto, Etiopia, Ghana, Somalia e Sudafrica, aggiunge Ren21, aggiungendo che in Egitto "con la graduale eliminazione da parte del governo dei sussidi ai prezzi al dettaglio dell'elettricità è aumentata l'attrattiva del solare fotovoltaico distribuito per usi residenziali, commerciali e industriali." (Ala)