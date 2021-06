Bolivia: ex presidente Mesa deporrà a processo su "colpo di Stato", governo vuole distruggere l'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Bolivia, Carlos Mesa (2003-2005), ha annunciato che deporrà nel processo sul presunto colpo di Stato avvenuto in Bolivia nel 2019 ai danni di Evo Morales, pur in disaccordo con l'istruttoria della magistratura guidata, secondo lui, dalla volontà del governo di "distruggere l'opposizione". "Morales e il governo del Mas pretendono di farmi chinare la testa e dare spiegazioni, ma non farò né una cosa né l'altra", ha detto oggi Mesa in una conferenza stampa nella quale ha ribadito di "aver sempre agito a difesa della pace, della democrazia e della Costituzione". "Su ordine di Morales la procura ha montato un caso nel modo più becero inventando un presunto colpo di Stato", ha aggiunto l'allora sfidante di Morales, giunto secondo alle presidenziali del 2019 poi annullate per una presunta frode ai suoi danni. Mesa è stato citato dalla magistratura in veste di testimone a partire dalla dichiarazione resa al tribunale dall'ex presidente ad interim Jeanine Anez, che lo cita tra i principali artefici delle manovre che la portarono ad assumere la guida ad interim del governo dopo la rinuncia di Morales. (segue) (Brb)