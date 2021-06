Russia-Usa: Putin, non abbiamo avvertito pressioni, si è parlato in modo franco e diretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il vertice fra Russia e Stati Uniti oggi a Ginevra non c’è stata alcuna pressione: si è parlato senza inutili deviazioni diplomatiche. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, al termine del summit con l’omologo statunitense, Joe Biden, a Ginevra. "Non abbiamo avvertito alcuna pressione, sebbene la conversazione sia stata diretta, aperta e senza inutili deviazioni diplomatiche rispetto agli argomenti concordati. Ripeto ancora una volta, non c'è stata alcuna pressione né da parte nostra né da parte loro", ha detto Putin. (Rum)