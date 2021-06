© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi Patrick Zaki compie 30 anni "in una prigione egiziana. È il suo secondo compleanno in detenzione con l’accusa di aver difeso i diritti umani. Il governo italiano gli conceda subito la cittadinanza italiana, applicando la mozione passata in Parlamento". Lo scrive su Twitter il vicesegretario del Partito democtatico, Giuseppe Provenzano. (Rin)