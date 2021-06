Fisco: Lega, rateizzare secondo acconto tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capigruppo Lega di Senato e Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, osservano: "Alleggeriamo la vita ai contribuenti. Rateizziamo il secondo acconto delle tasse - Irpef, Ires e Irap - da gennaio a giugno 2022. Evitiamo così il salasso del pagamento unico previsto a novembre di quest'anno". I due parlamentari aggiungono in una nota: "Da tempo la Lega conduce questa battaglia. Ora l'Istat, riportando un parere di Eurostat, ci ha dato ragione visto che l'operazione è a costo zero per lo Stato. Così facendo, consentiremmo un'iniezione di liquidità per 5,5 milioni di attività e milioni di contribuenti. Davvero - concludono Romeo e Molinari - un'occasione d'oro".(Com)