Sanità: Uil, trattativa sul riuso del Forlanini ferma, Regione Lazio risponda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna ripresa delle trattative sul riuso del Forlanini. Che fine hanno fatto?. Lo dichiarano i segretari generali della Uil Lazio e Uil Fpl Lazio, Alberto Civica e Sandro Bernardini. "Con il presidente Zingaretti - spiegano - avevamo avviato un tavolo nei mesi scorsi per rivalutare l'intero complesso ospedaliero della Portuense adibendo i locali a strutture per la salute pubblica, contribuendo così a rafforzare la rete sanitaria soprattutto in periodo di pandemia e al tempo stesso garantendo una riqualificazione urbana e sociale dell'intera area. Improvvisamente però, con la delibera 72 di febbraio 2021, la Regione ha in maniera unilaterale deciso di affidare gli spazi del Forlanini a un'agenzia europea di ricerca e ogni trattativa col sindacato si è interrotta. Così - aggiungono i sindacalisti - come i progetti di una Casa della salute, una Rsa, un poliambulatorio, una struttura sanitaria per le persone colpite dal Covid-19, da realizzare all'interno dell'ex nosocomio. Al momento tutto è fermo. Dalla Regione nessuna risposta, nessuna convocazione, nessuna ripresa delle trattative. Chiediamo pertanto al presidente Zingaretti - concludono i sindacalisti - una convocazione urgente per rispettare gli impegni presi con l'intera cittadinanza".(Com)